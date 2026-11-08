ЗМІ дізналися повний склад делегації України на переговорах в Абу-Дабі

Про це повідомило РБК-Україна із посиланням на власне джерело.

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Хто увійшов до складу делегації України

Окрім Рустема Умєрова, до складу української команди увійшли:

керівник Офісу президента Кирило Буданов;

глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія;

перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця;

колишній начальник Генштабу Андрій Гнатов;

заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Скібіцькому та Гнатову доручили координувати військовий напрямок діалогу.

Також в Абу-Дабі очікують на прибуття представників європейських країн. З ними заплановані окремі формати переговорів.

Раніше глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро повідомив, що Європа долучиться до перемовин в ОАЕ. За його словами, Франція точно візьме у них участь.

Напередодні у Кремлі назвали учасників своєї делегації, яку очолив Володимир Мединський.

Уперше до складу делегації увійде заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков. Він займається відносинами Москви з країнами Північної та Південної Америки, питаннями контролю над озброєннями та нерозповсюдження ядерної зброї.

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Також Росію представлятимуть:

заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Юрій Жигарловський;

заступник глави МЗС Михайло Галузін;

начальник Головного управління Генштабу Росії Ігор Костюков.

Аналітики ISW вважають, що включення до делегації посадовців, які раніше затягували переговори та просували максималістські вимоги Москви, свідчить про відсутність у Росії справжнього бажання домовлятися.

Окрему увагу в ISW звернули на участь Сергія Рябкова. Його досвід просування ультиматумів до НАТО у 2021 році може стати для Кремля інструментом тиску під час нових переговорів.

На думку аналітиків, Росія може використати цей досвід, щоб знецінити зусилля України щодо отримання гарантій безпеки та просувати власні вимоги до майбутніх домовленостей.

Нагадаємо, тристоронні переговори між Україною, США та Росією мають відбутися 10 – 11 листопада в Абу-Дабі.