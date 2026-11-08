Росія змінила делегацію для переговорів в Абу-Дабі: в ISW розповіли, яку пастку готує Кремль

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що такий вибір представників свідчить про небажання Кремля вести сумлінні переговори та може бути спробою послабити позиції України щодо гарантій безпеки.

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Хто представлятиме Росію на переговорах в Абу-Дабі?

До складу російської делегації увійшли помічник президента Володимир Мединський, начальник Головного управління Генерального штабу Росії (ГРУ) адмірал Ігор Костюков, помічник президента Юрій Ушаков, а також заступники міністра закордонних справ Михайло Галузін і Сергій Рябков.

ISW звернув увагу на попередню діяльність цих посадовців та їхні заяви щодо війни й переговорного процесу.

Зокрема, Костюков очолював російську делегацію під час перших двох раундів тристоронніх переговорів в Абу-Дабі наприкінці січня – на початку лютого 2026 року. Згодом його замінив Мединський, який представляв Росію на переговорах у Женеві в лютому 2026 року.

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Тоді Мединський, за оцінкою аналітиків, затягував переговорний процес, зосереджуючись на так званих "історичних коренях" війни.

Ушаков є високопоставленим представником Кремля, який регулярно коментує перебіг переговорів з Україною. Він неодноразово озвучував максималістські вимоги Москви, зокрема наполягав, що Україна має піти на односторонні поступки, перш ніж Росія погодиться на змістовні мирні переговори.

Галузін брав участь у переговорах у Стамбулі та Женеві, зокрема у травні 2025 року та лютому 2026 року. Він також неодноразово заявляв про необхідність усунення так званих "корінних причин" війни.

Рябков офіційно не брав участі в мирних переговорах, однак регулярно заявляв, що Росія може погодитися лише на ті пропозиції, які відповідають військовим цілям Володимира Путіна та "реаліям на місцях". Крім того, він підтверджував прихильність Москви до певних домовленостей зі США, нібито досягнутих за підсумками саміту на Алясці в серпні 2025 року.

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Рябков також брав участь у просуванні російських ультиматумів до НАТО у 2021 році, які передбачали зміну Альянсу в його нинішньому вигляді під приводом надання Росії "гарантій безпеки".

Як в ISW оцінюють наміри Кремля?

Включення до делегації посадовців, які раніше затягували переговори та просували вимоги Кремля, свідчить про відсутність у Москви зацікавленості в добросовісному діалозі.

Той факт, що до складу делегації Кремль включає чиновників, які раніше вже затягували переговорний процес, зайвий раз свідчить: Москва, як і раніше, не зацікавлена в сумлінних переговорах– наголошують аналітики.

Окрему увагу звернули на участь Сергія Рябкова. Його досвід просування ультиматумів до НАТО у 2021 році, на думку експертів, Кремль може використати під час тристоронніх переговорів, щоб знецінити зусилля України щодо отримання гарантій безпеки.

Присутність Рябкова примітна ще й тим, що Кремль може використати його досвід роботи з ультиматумами 2021 року, щоб спробувати знецінити зусилля України щодо отримання гарантій безпеки під час тристоронніх переговорів– зазначили в ISW.

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Нагадаємо, тристоронні переговори України, США та Росії мають пройти в Абу-Дабі 10 – 11 листопада. Київ уже оголосив склад своєї делегації. Президент Володимир Зеленський заявляв, що головною темою для української сторони на переговорах мають стати гарантії безпеки. Саме це питання буде одним із ключових для України під час обговорення можливих домовленостей.