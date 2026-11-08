Россия изменила состав делегации для переговоров в Абу-Даби: в ISW рассказали, какую ловушку готовит Кремль

Аналитики Института изучения войны считают, что такой выбор представителей свидетельствует о нежелании Кремля вести добросовестные переговоры и может быть попыткой ослабить позиции Украины в отношении гарантий безопасности.

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Кто будет представлять Россию на переговорах в Абу-Даби?

В состав российской делегации вошли помощник президента Владимир Мединский, начальник Главного управления Генерального штаба России (ГРУ) адмирал Игорь Костюков, помощник президента Юрий Ушаков, а также заместители министра иностранных дел Михаил Галузин и Сергей Рябков.

ISW обратил внимание на предыдущую деятельность этих чиновников и их заявления о войне и переговорном процессе.

В частности, Костюков возглавлял российскую делегацию во время первых двух раундов трехсторонних переговоров в Абу-Даби в конце января – начале февраля 2026 года. Впоследствии его сменил Мединский, который представлял Россию на переговорах в Женеве в феврале 2026 года.

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Тогда Мединский, по оценке аналитиков, затягивал переговорный процесс, сосредоточиваясь на так называемых "исторических корнях" войны.

Ушаков является высокопоставленным представителем Кремля, который регулярно комментирует ход переговоров с Украиной. Он неоднократно озвучивал максималистские требования Москвы, в частности настаивал на том, что Украина должна пойти на односторонние уступки, прежде чем Россия согласится на содержательные мирные переговоры.

Галузин участвовал в переговорах в Стамбуле и Женеве, в частности в мае 2025 года и феврале 2026 года. Он также неоднократно заявлял о необходимости устранения так называемых "коренных причин" войны.

Рябков официально не участвовал в мирных переговорах, однако регулярно заявлял, что Россия может согласиться только на те предложения, которые соответствуют военным целям Владимира Путина и "реалиям на местах". Кроме того, он подтверждал приверженность Москвы определенным договоренностям с США, якобы достигнутым по итогам саммита на Аляске в августе 2025 года.

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Рябков также участвовал в продвижении российских ультиматумов НАТО в 2021 году, которые предусматривали изменение Альянса в его нынешнем виде под предлогом предоставления России "гарантий безопасности".

Как в ISW оценивают намерения Кремля?

Включение в состав делегации чиновников, которые ранее затягивали переговоры и продвигали требования Кремля, свидетельствует об отсутствии у Москвы заинтересованности в добросовестном диалоге.

Вот факт, что в состав делегации Кремль включает чиновников, которые ранее уже затягивали переговорный процесс, лишний раз свидетельствует: Москва, как и прежде, не заинтересована в добросовестных переговорах– отмечают аналитики.

Особое внимание было обращено на участие Сергея Рябкова. Его опыт выдвижения ультиматумов НАТО в 2021 году, по мнению экспертов, Кремль может использовать в ходе трехсторонних переговоров, чтобы обесценить усилия Украины по получению гарантий безопасности.

Присутствие Рябкова примечательно еще и тем, что Кремль может использовать его опыт работы с ультиматумами 2021 года, чтобы попытаться обесценить усилия Украины по получению гарантий безопасности в ходе трехсторонних переговоров– отметили в ISW.

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Напомним, что " трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией " должны пройти в Абу-Даби 10–11 ноября. Киев уже объявил состав своей делегации. Президент Владимир Зеленский заявлял, что главной темой для украинской стороны на переговорах должны стать гарантии безопасности. Именно этот вопрос будет одним из ключевых для Украины при обсуждении возможных договоренностей.