Россия затягивает процесс: какие результаты получила Украина от переговоров в Абу-Даби

Об этом 24 Канал рассказал военнослужащий ВСУ, политический консультант Александр Антонюк. По его словам, фактически единственным результатом переговоров стала договоренность о масштабном обмене пленными. На данный момент это единственное, что можно извлечь из таких встреч.

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Почему нет прогресса в вопросе прекращения войны?

Как подчеркнул Антонюк, переговоры были бы конструктивными, если бы Россия в ходе них пошла на прекращение огня на фронте и прекращение обстрелов украинских городов. Этого в очередной раз не произошло.

Кроме того, в Кремле неоднократно говорили, при каких условиях они пойдут на прекращение войны. Там готовы сделать это только на своих условиях.

То есть расшифровываем слово "капитуляция". Мы на нее не соглашаемся. Говорить о процессе ради процесса можем. Но фактически мы вряд ли что-то по существу оттуда вытащим. Кроме деталей, которые к сути не имеют никакого отношения– отметил Антонюк.

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Фактически Россия не заинтересована в мирных переговорах. Там лишь затягивают процесс.

Политический консультант объяснил, какие результаты получила Украина от переговоров в Абу-Даби: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что президент Владимир Зеленский пояснил, что во время переговоров Россия отказалась говорить о деэскалации в Черном море, а также о прекращении атак на энергетику. Там заявили, что не имеют на это полномочий.