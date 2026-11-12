Россия отказалась обсуждать деэскалацию в Черном море, – Зеленский

Об этом президент Владимир Зеленский заявил 12 ноября во время выступления на IX саммите Европейского политического сообщества.

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Позиция Москвы в отношении ударов и судоходства

По словам главы государства, Украина вновь пыталась договориться о мерах, которые могли бы снизить интенсивность войны. В частности, речь шла о деэскалации в Черном море и прекращении российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Однако российская сторона отказалась обсуждать эти вопросы.

К сожалению, вчера россияне заявили, что не имеют полномочий обсуждать меры, которые могли бы уменьшить ужасы этой войны, и это произошло несмотря на очередную попытку с нашей стороны добиться деэскалации в Черном море и прекращения атак на энергетическую инфраструктуру в Украине. Но в ответ наша делегация услышала, что российский руководитель разгневан и хочет продолжать наносить удары– подчеркнул Владимир Зеленский.

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Напомним, двухдневные переговоры с участием украинской, российской и американской делегаций проходили в Абу-Даби 10–11 ноября. В ходе этих встреч представители России также отклонили предложения в отношении введения энергетического перемирия.

Несмотря на деструктивную позицию Москвы, переговорный процесс окончательно не заблокирован, а украинская сторона ожидает встречи с американскими партнерами для продвижения гуманитарных направлений.