Росія відмовилася обговорювати деескалацію в Чорному морі, – Зеленський

Про це президент Володимир Зеленський заявив 12 листопада під час виступу на IX саміті Європейської політичної спільноти.

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Позиція Москви щодо ударів та судноплавства

За словами глави держави, Україна знову намагалася домовитися про кроки, які могли б зменшити інтенсивність війни. Зокрема, йшлося про деескалацію в Чорному морі та припинення російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Однак російська сторона відмовилася обговорювати ці питання.

На жаль, вчора росіяни заявили, що не мають дозволу обговорювати кроки, які могли б зменшити жахи цієї війни, і це сталося попри чергову спробу з нашого боку домогтися деескалації в Чорному морі та припинення атак на енергетичну інфраструктуру в Україні. Але у відповідь наша делегація почула, що російський керівник розлючений і хоче продовжувати завдавати ударів– підкреслив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, дводенні переговори за участю української, російської та американської команд проходили в Абу-Дабі 10 – 11 листопада. Під час цих зустрічей представники Росії також відхилили пропозицію щодо запровадження енергетичного перемир'я.

Попри деструктивну позицію Москви, переговорний процес не заблоковано остаточно, а українська сторона очікує на зустріч з американськими партнерами для просування гуманітарних треків.