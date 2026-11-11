Росія відкинула розмови про енергетичне перемир'я під час переговорів в Абу-Дабі, – Зеленський

Російські представники відхилили пропозицію України. Про це сказав Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

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Що Зеленський сказав про енергетичне перемир'я?

Володимир Зеленський розповів про підсумки перемовин між Україною та Росією за посередництва США, що пройшли в столиці ОАЕ 10-11 листопада. Представники Москви відхилили ініціативу Києва щодо оголошення енергетичного перемир'я. За їхніми словами, вони нібито не мали мандата на обговорення цього питання. Водночас глава держави заявив, що переговори не заблоковані й сказав, що радий цьому.

Український лідер розповів, що очікує на зустріч з американською командою в Дубліні. Київ розраховує на позитивний результат щодо гуманітарних питань, зокрема обміну полоненими. Також в Україні очікують на конкретні відповіді щодо гарантій безпеки. Зеленський наголосив на необхідності участі європейців у таких угодах.

Окрім того, політик наголосив, що у переговорах дуже багато залежить саме від Вашингтону

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Є речі, які залежать від Росії, багато речей залежать від Росії. Але ще більше це залежить від Сполучених Штатів – від їхньої волі. Тому що вони лідери– наголосив президент.

Також підсумки мирних перемовин прокоментував очільник ОП Кирило Буданов. Він розповів, що у питанні повернення полонених вдалося досягти суттєвого результату.