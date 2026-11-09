Абу-Даби как площадка для переговоров: Рыбачук рассказал, кто сядет за стол от России

В Объединенных Арабских Эмиратах готовятся к важным консультациям с участием международных представителей. Об особенностях и неожиданных деталях переговорного процесса в эфире 24 Канала рассказал глава аналитико-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук.

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Кто войдет в состав российской делегации?

Встречи состоятся 10–11 ноября, и, хотя официальная Москва заявляла об ограниченном формате, список участников гораздо шире. В частности, в составе российской стороны замечены не только дипломатические чиновники.

Та же российская делегация: кроме "рейхсмаршала" Мединского, там будут еще какие-то другие российские генералы и эксперты по вопросам именно безопасности– отметил эксперт.

Присутствие военных специалистов свидетельствует о том, что основным фокусом диалога станут именно вопросы безопасности и обороны. Помощник российского диктатора Владимир Мединский не обладает достаточной экспертизой в этих сферах, поэтому реальные дискуссии могут вестись непосредственно с генералитетом России.

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Каким будет международный формат консультаций?

Несмотря на заявления пресс-секретаря Кремля Пескова об исключительно трехстороннем формате с участием России, США и Украины, европейские партнеры не остаются в стороне. СМИ сообщают, что от НАТО на встречу прибудет начальник штаба генерального секретаря, а кто будет представлять Европу, на уровне советников по национальной безопасности, – это представители Германии, Великобритании и Франции.

За одним столом, через перегородку, по соседству – я не знаю, как именно, но будут говорить представители России, Украины, Соединенных Штатов, Европы и НАТО– отметил Рыбачук.

Такой формат дает основания надеяться, что на встрече обсудят вопросы безопасности, соответствующие интересам Украины. Обычно на подобных встречах согласовывают гуманитарные вопросы, такие как обмен пленными, однако на этот раз возможны переговоры о ситуации в Черном море или в энергетике.

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Что известно о подготовке встречи?

Ранее сообщалось, что из-за специфики вопросов безопасности Москва расширяет состав делегации за счет военных аналитиков. В частности, в состав российской делегации, помимо Мединского, также войдут:

заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков ;

; заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин ;

; начальник военной разведки Игорь Костюков ;

; старший офицер Генерального штаба Юрий Жигарловский.

В то же время для координации усилий партнеров Франция будет представлять Европу вместе с коллегами, чтобы гарантировать соблюдение интересов коллективной безопасности во время консультаций в ОАЭ.