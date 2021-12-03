Пропагандисты Кремля также отмечают, что встреча, вероятно, состоится в формате видеосвязи.

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Разговор может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована,

– указывают росСМИ.

Что об этом думают в США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ноябре отметила, что не может предоставить никакой информации о "дополнительных контактах, телефонном звонке или чем-то подобном" относительно переговоров глав государств.

Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в какой-то момент в будущем,

– добавила она.

Обратите внимание! Предыдущая встреча Джо Байдена и Путина состоялась 16 июня 2021 года.

Переговоры Байдена и Путина