Пропагандисты Кремля также отмечают, что встреча, вероятно, состоится в формате видеосвязи.

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Разговор может состояться уже в начале следующей недели. Обсуждается 7 декабря, но дата окончательно не согласована,
– указывают росСМИ.

Что об этом думают в США

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ноябре отметила, что не может предоставить никакой информации о "дополнительных контактах, телефонном звонке или чем-то подобном" относительно переговоров глав государств.

Я не исключаю, что президент Соединенных Штатов поговорит с президентом России в какой-то момент в будущем,
– добавила она.

Переговоры Байдена и Путина

  • Президенты США и России общались 2,5 часа, а затем провели отдельные пресс-конференции.
  • Джо Байдена на переговорах в узком формате сопровождал госсекретарь США Энтони Блинкен, а Путина – российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
  • Во время встречи американский лидер в очередной раз решительно подтвердил нерушимую приверженность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности нашего государства.