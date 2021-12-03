Пропагандисти Кремля також зазначають, що зустріч ймовірно відбудеться у форматі відеозв'язку.

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Розмова може відбутися вже на початку наступного тижня. Обговорюється 7 грудня, але дату остаточно не погоджено,

– вказують росЗМІ.

Що про це думають у США

Речниця Білого дому Джен Псакі в листопаді наголосила, що не може надати жодної інформації про "додаткові контакти, телефонний дзвінок або щось подібне" стосовно перемовин глав держав.

Я не виключаю, що президент Сполучених Штатів поговорить з президентом Росії в якийсь момент у майбутньому,

– додала вона.

Зверніть увагу! Попередня зустріч Джо Байдена та Путіна відбулася 16 червня 2021 року.

Перемовини Байдена та Путіна