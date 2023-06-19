Встреча Си и Блинкена прошла 19 июня в Пекине. Глава КНР заявил, что Пекин и Вашингтон "достигли согласия по ряду конкретных вопросов", пишет 24 Канал.

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О чем договорились США и Китай

Прежде всего подчеркнем, что Блинкен в ходе переговоров заявил, что США не поддерживают независимость Тайваня.

Он также отметил важность дипломатии и сохранение открытых каналов коммуникации между государствами. Госсекретарь поднял ряд вопросов, вызывающих обеспокоенность, и говорил о возможностях сотрудничества с Китаем в общих транснациональных вопросах, где сходятся их интересы.

Блинкен также отметил, что США продолжат продвигать свое видение свободного и открытого мира, и поддерживают основанный на правилах международный порядок.

Я надеюсь, что госсекретарь Блинкен через этот визит сможет внести положительный вклад в стабилизацию китайско-американских отношений,

– высказался лидер КНР.

Важно, что во время переговоров Китай заверил, что не будет давать летальное оружие России. Однако Блинкен выразил обеспокоенность китайскими компаниями, которые могут предоставлять технологии, которые Россия может использовать для продвижения своей агрессии в Украине.

"Мы попросили китайское правительство быть очень бдительным по этому поводу", – добавил Госсекретарь.

Результаты 8-часовой встречи Блинкена и Цинь Гана

Накануне, 18 июня, Госсекретарь встретился с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, проведя с ним восемь часов – на час больше, чем планировалось.

Цинь отметил, что Китай стремится выстраивать "стабильные, предполагаемые и конструктивные" двусторонние отношения и надеется, что Вашингтон со своей стороны продемонстрирует "объективное и рациональное" понимание Китая и все неоднозначные ситуации будут разрешаться спокойно.

Официальные лица обоих правительств заявили о низких ожиданиях от визита, но Блинкен пообещал выразить "нашу очень реальную обеспокоенность по ряду вопросов", включая вторжение России.

Кроме того, Госсекретарь пригласил своего визави в Вашингтон и они договорились запланировать такой визит на дату, которая будет подходить обеим сторонам.