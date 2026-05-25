В последнее время СМИ начали говорить о гипотетических переговорах Европейского Союза с Россией и возможных посредниках среди европейцев. Сейчас разговоры являются достаточно абстрактными, поскольку переговоры не начинаются, а война в Украине продолжается.

Европейские политики много говорили о миротворческих силах, в случае прекращения огня, однако это и многие другие намерения не воплощались в жизнь. Об этом пишет The Guardian.

Что демонстрируют возможные переговоры?

Ни один из этих сценариев не был реализован. Так же пока и не существует никаких переговоров с Москвой. Однако существуют регулярные российские обстрелы Украины. Обозреватель The Guardian считает, что даже если пустые разговоры переговоры с Владимиром Путиным преждевременные, они показывают более глубокую правду о том, что происходит в войне.

Она говорит, что украинцы не имеют иллюзий. После еще одной сложной зимы, во время которой Россия пыталась разрушить энергетическую инфраструктуру и оставить миллионы людей в мороз без света и тепла в течение нескольких месяцев, многие опасаются, что Москва будет целиться в инфраструктуру водоснабжения.

Украинцы запомнили, что Трамп бесстыдно стал на сторону Путина. Они воспринимают как данность, что военная поддержка США, которая уменьшилась после возвращения Трампа в Овальный кабинет, не возвращается, и предполагают, что США будут пытаться снять санкций против российской нефти на постоянной основе.

В более широком смысле, они не верят, что война скоро закончится. На самом деле, большинство верит – как и я – что пока Путин останется у власти, это будет продолжаться. Также украинцы не считают, что при нынешних обстоятельствах они смогут отвоевать значительную часть оккупированных Россией территорий,

– заявила журналистка Натали Точчи.

Репортер пишет о том, что после освобождения Харьковской и Херсонских областей, в войне на истощение Россия продвинулась в темпе улитки. Украина видит, что улитка движется медленнее и медленнее, почти останавливаясь и трещины в российской экономике становятся все более заметными.

Однако это не означает, что Путин остановится. Он продолжает вливать большинство денег в военную машину России, в частности в производство ракет и беспилотников, которыми уничтожает мирное население соседней страны.

Почему Украина чувствует себя увереннее?

Уверенность украинцев в их способности продолжать сопротивляться растет. Украинский ВПК имеет уникальные достижения, особенно в области БПЛА, Четыре года назад Украина полностью зависела от военной поддержки партнеров, однако сегодня около 60% военных возможностей, которые используют украинские силы, изготавливают внутри страны.

На украинские технологии, которые помогают вести современную войну, обратили внимание во всем мире. Количество европейских оборонных компаний, которые стремятся сотрудничать с украинскими коллегами, растет. Визит Владимира Зеленского в Персидский залив в разгар войны в Иране, продемонстрировал, что интерес к украинскому оборонному опыту растет за пределами Европы.

Это возвращает нас к разговорам европейского посланника. Пустой разговор, который, однако, раскрывает суровую правду. В войне в Украине США больше не имеют карт. Трамп сдал их, когда предал Киев и остальную Европу. Но вместе Украина и остальная Европа имеют рычаги влияния. И они начинают это видеть,

– пишет Натали Точчи.

Украинцы уверены в том, что европейские правительства не бросят их, особенно после поражения "троянского коня Путина" Виктора Орбана. The Guardian пишут, что это не имеет ничего общего с доверием к солидарности.

Однако это непосредственно касается европейских интересов и безопасности и подтверждается на практике. Ярким примером является утверждением пакета в размере 90 миллиардов евро для Украины в течение двух лет, в котором участвует Европа, но отсутствуют США.

Что известно о переговорах между ЕС и Россией?

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна считает, что Путин имеет собственный план относительно гипотетических переговоров. Он утверждает, что Россия может пытаться изменить формат международных переговоров по войне в Украине, привлекая к ним Европу. По словам политика, это отвечает интересам Кремля, который стремится выиграть время и ослабить давление санкций. Он отметил, что предыдущие переговорные процессы фактически не были реальными договоренностями, а скорее затянутыми обсуждениями, которые позволяли России маневрировать.

Путин на переговорах предлагал свою кандидатуру посредника – одиозный пророссийский экс-канцлер Германии Герхард Шредер. Однако европейцы и Украина заявили, что пророссийский политик не будет представлять Европу.