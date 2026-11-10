Премьер-министр Дании отказалась от предложения представлять Европу на переговорах с Россией

В то же время она поделилась своим видением переговорного процесса. Об этом сообщает DR.

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Что сказали в Копенгагене?

Во вторник, 10 ноября, Владимир Зеленский прибыл в Данию. Он встретился с премьер-министром Метте Фредериксен. Во время встречи чиновница прокомментировала будущий формат переговоров.

Отвечая на вопрос о том, кто именно должен вести переговоры с Москвой от имени европейских стран, она обратила внимание на предстоящие консультации между лидерами. Политик подчеркнула, что на переговорах важно поддерживать европейские институты.

Журналисты поинтересовались у главы датского правительства, не хотела бы она лично взять на себя такую миссию. Политик ответила отрицательно.

Нет. Я надеюсь быть частью голоса Европы. Но наши институты должны быть в центре нашей работы– подчеркнула Фредериксен.

Напомним, что во время визита в Данию Зеленский отметил, что Копенгаген передаст Киеву 645 миллионов евро в качестве помощи. Средства будут направлены на закупку дронов и амуниции для F-16.