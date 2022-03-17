Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк прокомментировал процесс переговоров украинской и российской сторон. Он подчеркнул, что позиции сторон пока – разные.

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Подоляк о переговорах Украины и России

По словам Подоляка, переговоры идут тяжело. Однако для Украины принципиальными вопросами являются неприкосновенными.

Хочу мягко порекомендовать активным комментаторам переговорного процесса, которые не находятся внутри: не распространяйте свою ложь в стране, которая жестко воюет,

– призвал советник главы ОП.

Напомним, ранее Подоляк заявил, что в последнее время российская делегация в переговорном процессе резко изменила свои позиции. Он подчеркнул, что со стороны представителей государства-агрессора нет ни хамства и грубости. Однако их мировоззрение все еще искажается пропагандой.

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