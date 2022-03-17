Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував процес перемовин української та російської сторін. Він наголосив, що позиції країн поки що різні.

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Подоляк про переговори України та Росії

За словами Подоляка, переговори йдуть важко. Однак для України принципові питання є недоторканними.

Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині: не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює,

– закликав радник глави ОП.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявив, що останнім часом російська делегація у переговорному процесі різко змінила свої позиції. Він наголосив, що тепер зі сторони представників держави-агресорки немає ні хамства, ні грубості. Однак ​​їхній світогляд все ще спотворюється пропагандою.

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