Так что переговоры о мире/перемирии с Кремлем будут. Вопрос лишь когда и на каких условиях. И здесь ситуация выглядит вполне прозрачной.

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Возможные сценарии переговоров

Если в обозримом будущем начнется масштабное украинское контрнаступление, и оно окажется убедительно успешным, то на мирных переговорах будут обсуждаться выход рашистов с территорий Украины, еще остающихся под их контролем, а также алгоритм и сроки возврата Крыма в Украину.

Если украинского масштабного наступления в этом году по любым причинам не будет, либо оно будет не слишком убедительным, то обговаривать придется "стамбульский вариант".

Который предполагает признание Крыма российским (в какой-нибудь хитро-дипломатической формулировке), признание независимости псевдореспублик в границах областей, а также выход рашистов с Юга Украины при сохранении беспрепятственного проезда по Украине из Донбасса в Крым (разумеется, в гуманитарных целях!), а также снабжение Крыма днепровской водой (тоже гуманитарная миссия, а как же!).

И не надо кидаться в меня сгнившими херсонскими помидорами: я просто озвучиваю положения того мирного документа, который три месяца лежит на высокопоставленных столах в Киеве, Москве, Вашингтоне, Лондоне и Анкаре.

То есть, все предельно ясно: успешное украинское наступление в этом году (дольше мир ждать не готов) – обсуждаем деоккупацию захваченной Украины с сопутствующими репарациями и контрибуциями. Отсутствие наступления или его неуспешность – обсуждаем скрытую капитуляцию Украины, гарантирующую в будущем очередную агрессию рашистов.

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Теперь важнейший вопрос – об успешности наступления

Определяться успешность будет вовсе не площадью отвоеванных территорий или перечнем освобожденных городов, а разгромом частей оккупантов, уничтожением его живой силы и техники.

В принципе, уже сейчас потенциально можно отвоевать Донецк и навести шороху на орков. Можно провести контрнаступление на Мариуполь – тоже вою будет на всю недоимперию. Но это не разгром оккупантов. А вот, к примеру, отрезать рашисткую группировку на Юге от Крыма, окружить и раздолбать в ноль артиллерией где-то в районе Мелитополя — это разгром. А если еще и совершить массированный результативный ракетный обстрел базы ЧФ в Севастополе, то разгром окажется безусловным.

Я по понятным причинам набрасываю картину широкими мазками, важно, чтобы понятен был ход моей (и не только моей) мысли. И о сроках. Каковые тоже вытекают из готовности (неготовности) к нашему наступлению и сроков его проведения.

В быстром сценарии мирные переговоры пройдут в конце года. В реалистическом – в середине следующего.

И последнее. Сюжет мирных переговоров будет точной проекцией ситуации на поле боя. Но чем раньше они пройдут, тем более проукраинскими окажутся их результаты. Потому что в затяжной войне побеждает более ресурсная сторона.

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