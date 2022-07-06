Отже, переговори про мир/перемир'я з Кремлем будуть. Питання лише коли та на яких умовах. І тут ситуація виглядає цілком прозорою.

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Можливі сценарії переговорів

Якщо в найближчому майбутньому розпочнеться масштабний український контрнаступ, і він виявиться переконливо успішним, то на мирних переговорах обговорюватимуться вихід рашистів з територій України, які ще залишаються під їх контролем, а також алгоритм і терміни повернення Криму в Україну.

Якщо цьогорічного масштабного наступу з будь-яких причин не буде, або він буде не надто переконливим, то обговорювати доведеться "стамбульський варіант".

Який передбачає визнання Криму російським (у якомусь хитро-дипломатичному формулюванні), визнання незалежності псевдореспублік у межах областей, а також вихід рашистів з Півдня України за збереження безперешкодного проїзду Україною з Донбасу до Криму (зрозуміло, з гуманітарною метою!), а також постачання Криму дніпровською водою (теж гуманітарна місія, а як же!).

І не треба кидатися в мене херсонськими помідорами, що згнили: я просто озвучую положення того мирного документа, який три місяці лежить на високопоставлених столах у Києві, Москві, Вашингтоні, Лондоні та Анкарі.

Тобто все цілком ясно: успішний український наступ цього року (довше світ чекати не готовий) – обговорюємо деокупацію захопленої України з супутніми репараціями та контрибуціями. Відсутність наступу або його неуспішність – обговорюємо приховану капітуляцію України, яка гарантує чергову агресію рашистів.

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Тепер найважливіше питання – про успішність наступу

Визначатись успішність буде зовсім не площею відвойованих територій чи переліком звільнених міст, а розгромом частин окупантів, знищенням його живої сили та техніки.

У принципі, вже зараз потенційно можна відвоювати Донецьк та навести шурхіт на орків. Можна провести контрнаступ на Маріуполь – теж буде вою на всю недоімперію. Але це не розгром окупантів. А от, приміром, відрізати рашистське угруповання на Півдні від Криму, оточити та роздовбати в нуль артилерією десь у районі Мелітополя – це розгром. А якщо ще й зробити масований результативний ракетний обстріл бази ЧФ у Севастополі, то розгром виявиться безумовним.

Я зі зрозумілих причин накидаю картину широкими мазками, важливо щоб зрозумілий був хід моєї (і не тільки моєї) думки. І про терміни. Які теж випливають із готовності (неготовності) до нашого наступу та термінів його проведення.

У швидкому сценарії мирні переговори відбудуться наприкінці року. У реалістичному – у середині наступного.

І останнє. Сюжет мирних переговорів буде точною проєкцією ситуації на полі бою. Але чим раніше вони пройдуть, тим більше проукраїнськими будуть їхні результати. Тому що у затяжній війні перемагає більш ресурсний бік.

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