29 марта президент США Джо Байден проведет переговоры с лидерами европейских стран. В частности, с Макроном.

Заметьте Сатанизм и месть: что россияне делают с украинским Мариуполем

Ранее говорилось, что Франция, Греция и Турция планируют запустить гумкоридор в Мариуполь. Макрон обещал "организовать все в лучших возможных условиях".

Тем временем российские оккупанты продолжают похищать людей. В частности, вывезли более 70 пациентов и медиков роддома в Мариуполе.

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