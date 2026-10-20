Как сообщает издание The New York Times, американская сторона планирует сделать следующий шаг, чтобы продемонстрировать преимущества заключения прямых соглашений с Москвой.

Что известно о переговорах между США и Россией

В публикации не уточняется имя гражданина США, вопрос об освобождении которого планируется поднять на переговорах.

В то же время издание отмечает, что единственным американцем в списке незаконно задержанных в России, по версии Госдепартамента США, остается Стивен Джеймс Габбард, которого российский суд приговорил к почти семи годам лишения свободы за участие в боевых действиях в рядах ВСУ.

Встреча запланирована на фоне попыток Дональда Трампа ускорить нормализацию отношений с Россией. Политик отложил действие двухпартийного закона о введении новых таможенных тарифов против России и заключил соглашение о закупке российского дизельного топлива.

Кроме того, участники переговоров наметили контуры возможного соглашения в отношении активов российской энергетической компании "Лукойл".

К слову, 20 октября в Норвегии началась встреча Зеленского с представителями Трампа. Переговоры украинской и американской делегаций посвящены поиску путей для завершения войны России в Украине.