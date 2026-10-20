Як повідомляє видання The New York Times, американська сторона планує зробити наступний крок, щоб показати переваги укладання прямих домовленостей із Москвою.

Що відомо про переговори США та Росії

У публікації не уточнюється ім'я громадянина США, питання звільнення якого планують порушити на переговорах.

Водночас видання вказує, що єдиним американцем у списку неправомірно затриманих у Росії за версією Держдепартаменту США залишається Стівен Джеймс Габбард, якого російський суд засудив до майже семи років ув'язнення за участь у бойових діях у лавах ЗСУ.

Зустріч запланована на тлі спроб Дональда Трампа пришвидшити нормалізацію відносин із Росією. Політик відклав дію двопартійного закону щодо введення нових митних тарифів проти Росії та уклав угоду на закупівлю російського дизельного пального.

Крім того, перемовники окреслили контури можливої угоди стосовно активів російської енергетичної компанії "Лукойл".

До слова, 20 жовтня у Норвегії розпочалася зустріч Зеленського з посланцями Трампа. Переговори української та американської делегацій присвячені пошуку шляхів для завершення війни Росії в Україні.