24 Канал розповідає усе, що відомо про переговори в Осло.
Що відомо про переговори делегацій України і США?
Очікується, що сторони обговорять, як завершити війну та забезпечити тривалий мир.
Однією з головних тем стануть гарантії безпеки для України. Узгоджені пропозиції використають для подальших переговорів із Росією.
Після зустрічі із Зеленським спецпредставник Трампа Стів Віткофф вирушить на переговори з Володимиром Путіним, якому представить напрацьовані пропозиції.
Зеленський разом із колегами заходить до кабінету переговорів: дивіться відео