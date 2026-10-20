Про це повідомив Володимир Зеленський.

Що відомо про переговори?

Президент прибув до Норвегії, де запланував низку зустрічей із міжнародними партнерами.

Заплановані важливі зустрічі: тристороння – з Йонасом Гаром Стере та Алексом Стуббом, двостороння – зі Стівом Віткоффом, а також зустрінемося вчотирьох. Матиму й аудієнцію у Короля Норвегії Гокона VIII та зустріч зі Стортингом,

– зазначив Зеленський.

За словами глави держави, основними темами для обговорення під час цього візиту стануть посилення української ППО та спільне виробництво.

Політик уточнив, що Україна продовжує всі контакти, які можуть наблизити мир.

Зеленський прибув в Осло: дивіться відео

Раніше ЗМІ зазначали, що на переговорах зі спецпосланцем США Стівом Віткоффом та європейськими партнерами Зеленський обговорюватиме план завершення війни Росії проти України.

Зустрічі мають бути присвячені напрацюванню пропозицій щодо гарантій безпеки для України та умов тривалого миру. Очікується, що Віткофф згодом представить ці пропозиції російському диктатору Володимиру Путіну.

Переговори організовують за участю прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре та президента Фінляндії Александра Стубба. Сторони прагнуть узгодити можливі підходи до завершення війни та визначити умови, які могли б забезпечити тривалий мир.

Разом із Зеленським до Осло прибули керівник Офісу Президента Кирило Буданов та секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров. Джаред Кушнер, який також бере участь у дипломатичних зусиллях, долучився до зустрічей дистанційно.

Одним із ключових питань переговорів стануть гарантії безпеки для України. Напрацьовані пропозиції мають стати основою подальших контактів із Росією щодо можливого завершення війни.

Нагадаємо, в Осло Вашингтон може посилювати тиск на українського президента, переконуючи його погодитися на домовленості, які передбачають поступки Росії щодо Донбасу. Американська сторона також обговорює з Києвом можливі фінансові вигоди від угоди, умови якої значною мірою сформовані з урахуванням вимог Росії.