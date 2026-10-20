Про це повідомляє The New York Times.

Що відомо про переговори в Осло?

У зустрічі мають взяти участь спецпосланці президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також Зеленський, прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере та президент Фінляндії Александр Стубб.

До переговорів також можуть долучитися представники Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі, а також посадовці Європейського Союзу й НАТО. За даними видання, Кушнер захворів на грип і може взяти участь у зустрічі дистанційно.

Трамп посилює тиск на українського президента, переконуючи його, що спроби утримати Донбас нібито не варті подальших зусиль. Американський лідер також говорить про можливу фінансову вигоду для України в разі згоди на домовленості, значною мірою сформовані на умовах Росії.

Водночас американський посадовець заявив, що протягом останнього тижня представники США, України та Європи спільно працювали над пропозиціями щодо завершення війни. Стів Віткофф і Джаред Кушнер також спілкувалися із Зеленським у неділю, щоб оцінити прогрес і обговорити подальші кроки.

Переговори зосереджені на двох основних напрямах:

Перший стосується майбутнього України – гарантій безпеки, європейської інтеграції, повоєнного відновлення та залучення інвестицій.

Другий напрям – пошук умов для тривалого миру. Він передбачає підготовку комплексної пропозиції для Росії, яка охоплюватиме питання припинення війни та майбутньої архітектури безпеки у відносинах між Росією та Європою.

Нагадаємо, спецпредставник Трампа Стів Віткофф 20 жовтня вирушить до Осло на переговори з Володимиром Зеленським. Після зустрічі в Норвегії посадовець планує відвідати Росію та представити напрацювання Володимиру Путіну.