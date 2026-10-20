Об этом сообщает The New York Times.

Что известно о переговорах в Осло?

Во встрече должны принять участие специальные посланники президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер, а также Зеленский, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.

К переговорам также могут присоединиться представители Великобритании, Франции, Германии и Польши, а также должностные лица Европейского Союза и НАТО. По данным издания, Кушнер заболел гриппом и может принять участие во встрече удаленно.

Трамп усиливает давление на украинского президента, убеждая его, что попытки удержать Донбасс якобы не стоят дальнейших усилий. Американский лидер также говорит о возможной финансовой выгоде для Украины в случае согласия на договоренности, в значительной степени сформированные на условиях России.

В то же время американский чиновник заявил, что в течение последней недели представители США, Украины и Европы совместно работали над предложениями по прекращению войны. Стив Виткофф и Джаред Кушнер также общались с Зеленским в воскресенье, чтобы оценить прогресс и обсудить дальнейшие шаги.

Переговоры сосредоточены на двух основных направлениях:

Первое касается будущего Украины – гарантий безопасности, европейской интеграции, послевоенного восстановления и привлечения инвестиций.

Второе направление – поиск условий для прочного мира. Оно предусматривает подготовку комплексного предложения для России, которое будет охватывать вопросы прекращения войны и будущей архитектуры безопасности в отношениях между Россией и Европой.

Напомним, спецпредставитель Трампа Стив Виткофф 20 октября отправится в Осло на переговоры с Владимиром Зеленским. После встречи в Норвегии чиновник планирует посетить Россию, чтобы представить наработки Владимиру Путину.