О намерениях спецпредставителя сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники.

Что известно о визите Виткоффа в Россию?

Встречи в Норвегии должны объединить Украину, европейских союзников и США для разработки совместного мирного предложения. После консультаций Виткофф планирует отправиться в Москву, чтобы представить российской стороне наработки, согласованные в ходе переговоров.

На этот раз к поездке не присоединится Джаред Кушнер, который ранее участвовал в дипломатических контактах. По информации источников, он заболел гриппом и будет участвовать в консультациях удаленно.

Ранее Визит американских представителей в Москву отложили, чтобы выяснить позиции Украины и европейских партнеров относительно потенциального мирного предложения. В Вашингтоне стремились убедиться, что Киев готов поддержать согласованный подход, прежде чем представлять его Кремлю.

Дипломатические контакты происходят на фоне дискуссий об условиях завершения войны и военной поддержки Украины. В частности, среди вопросов, которые обсуждают стороны, – функционирование спутниковых систем связи для украинских сил обороны.

В то же время ранее Трамп заявил, что он не хочет срывать переговорный процесс, касающееся завершения войны России против Украины, которое сейчас якобы находится в активной фазе. При этом американский президент считает, что Владимир Зеленский недостаточно способствует решению проблемы. Украинский лидер якобы не заинтересован в том, чтобы война закончилась.

Несмотря на это, глава Белого дома подчеркнул, что его главная цель – остановить гибель людей. Трамп также убежден, что представительство Киева в переговорном процессе должно измениться.