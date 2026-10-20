Про наміри спецпредставника поінформувало видання Axios із посиланням на власні джерела.

Що відомо про візит Віткоффа до Росії?

Зустрічі в Норвегії мають об'єднати Україну, європейських союзників і США для розробки спільної мирної пропозиції. Після консультацій Віткофф планує вирушити до Москви, щоб представити російській стороні напрацювання, узгоджені під час переговорів.

Цього разу до поїздки не приєднається Джаред Кушнер, який раніше долучався до дипломатичних контактів. За інформацією джерел, він захворів на грип і братиме участь у консультаціях дистанційно.

Раніше візит американських представників до Москви відклали, щоб з'ясувати позиції України та європейських партнерів щодо потенційної мирної пропозиції. У Вашингтоні прагнули переконатися, що Київ готовий підтримати узгоджений підхід, перш ніж представляти його Кремлю.

Дипломатичні контакти відбуваються на тлі дискусій щодо умов завершення війни та військової підтримки України. Зокрема, серед питань, які обговорюють сторони, є функціонування супутникових систем зв'язку для українських сил оборони.

Водночас раніше Трамп заявив, що не хоче зривати переговорний процес щодо завершення війни Росії проти України, який нині нібито перебуває в активній фазі. Водночас американський президент вважає, що Володимир Зеленський недостатньо сприяє розв’язанню проблеми. Український лідер нібито не зацікавлений у тому, щоб війна завершилася.

Попри це, глава Білого дому наголосив, що його головна мета – зупинити загибель людей. Трамп також переконаний, що представництво Києва в переговорному процесі має змінитися.