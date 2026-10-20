Об этом сообщил Владимир Зеленский.

Что известно о переговорах?

Президент прибыл в Норвегию, где запланировал ряд встреч с международными партнерами.

Запланированы важные встречи: трехсторонняя – с Йонасом Гаром Стере и Алексом Стуббом, двусторонняя – со Стивом Виткоффом, а также встретимся вчетвером. Мать и аудиенция у Короля Норвегии Гокона VIII и встреча со Стортингом,

– отметил Зеленский.

По словам главы государства, основными темами обсуждения во время этого визита станут усиление украинского ПВО и совместное производство.

Политик уточнил, что Украина продолжает все контакты, способные приблизить мир.

Зеленский прибыл в Осло: смотрите видео

Ранее СМИ отмечали, что на переговорах со спецпосланником США Стивом Виткоффом и европейскими партнерами Зеленский будет обсуждать план завершения войны России против Украины.

Встречи должны быть посвящены выработке предложений по гарантиям безопасности для Украины и условиям прочного мира. Ожидается, что Виткофф впоследствии представит эти предложения российскому диктатору Владимиру Путину.

Переговоры организуются при участии премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба. Стороны стремятся согласовать возможные подходы к завершению войны и определить условия, которые могли бы обеспечить прочный мир.

Вместе с Зеленским в Осло прибыли глава Офиса президента Кирилл Буданов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Джаред Кушнер, который также участвует в дипломатических усилиях, присоединился к встречам удаленно.

Одним из ключевых вопросов переговоров станут гарантии безопасности для Украины. Разработанные предложения должны стать основой для дальнейших контактов с Россией относительно возможного завершения войны.

Напомним, в Осло Вашингтон может усилить давление на украинского президента, убеждая его согласиться на договоренности, предусматривающие уступки России в отношении Донбасса. Американская сторона также обсуждает с Киевом возможные финансовые выгоды от соглашения, условия которого в значительной степени сформированы с учетом требований России.