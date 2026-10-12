Об этом сообщил Владимир Зеленский.

На что рассчитывает Украина в ходе переговоров?

Подготовка к переговорам предусматривает детальную проработку ключевых позиций Украины и ее финансовых потребностей. Украинские власти стремятся договориться с европейскими партнерами о необходимых ресурсах для обеспечения устойчивости государства.

Готовимся к важным переговорам с Евросоюзом. Подробно обсудили ключевые позиции, ключевые финансовые потребности. Наша работа с Еврокомиссией и лидерами Европы всегда максимально конструктивна,

– отметил президент.

Одна из главных задач украинской стороны – обеспечить необходимое финансирование на 2026 и 2027 годы. Эти средства должны помочь государству сохранять устойчивость и удовлетворять ключевые потребности в условиях полномасштабной войны.

К работе привлечены премьер-министр Украины, министр финансов и команда Офиса Президента, которые поддерживают связь с европейскими партнерами.

Необходимо четкое общее видение и конкретные результаты. Ответственность – личная. Спасибо всем, кто помогает!

– подчеркнул глава государства.

Напомним, все государства-члены Европейского Союза согласились открыть для Украины переговорные кластеры 2 и 3. Соответствующее решение касается также Молдовы, а 13 октября станет важным дипломатическим днем для нескольких стран-кандидатов на вступление в ЕС. Речь идет о кластере 2 "Внутренний рынок" и кластере 3 "Конкурентоспособность и инклюзивный рост".

Договорённостей удалось достичь после того, как 12 октября Верховная Рада приняла необходимые изменения в закон об образовании. Документ призван урегулировать вопросы, которые долгое время вызывали озабоченность со стороны Венгрии.