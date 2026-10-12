Про це повідомив Володимир Зеленський.

На що Україна розраховує під час переговорів?

Підготовка до переговорів передбачає детальне опрацювання ключових позицій України та її фінансових потреб. Українська влада прагне домовитися з європейськими партнерами про необхідні ресурси для забезпечення стійкості держави.

Готуємось до важливих перемовин із Євросоюзом. Детально обговорили ключові позиції, ключові фінансові потреби. Наша робота з Єврокомісією та лідерами Європи завжди максимально конструктивна,

– зазначив президент.

Одне з головних завдань української сторони – забезпечити необхідне фінансування на 2026 та 2027 роки. Ці кошти мають допомогти державі зберігати стійкість і задовольняти ключові потреби в умовах повномасштабної війни.

До роботи залучені прем'єр-міністр України, міністр фінансів і команда Офісу Президента, які підтримують зв'язок із європейськими партнерами.

Потрібне чітке спільне бачення і конкретні результати. Відповідальність персональна. Дякую всім, хто допомагає!

– наголосив глава держави.

Нагадаємо, усі держави-члени Європейського Союзу погодилися відкрити для України переговорні кластери 2 та 3. Відповідне рішення стосується також Молдови, а 13 жовтня стане важливим дипломатичним днем для кількох країн-кандидатів на вступ до ЄС. Йдеться про кластер 2 "Внутрішній ринок" і кластер 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання".

Домовленості вдалося досягти після того, як 12 жовтня Верховна Рада ухвалила необхідні зміни до закону про освіту. Документ має врегулювати питання, які тривалий час викликали застереження з боку Угорщини.