Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, отметив, что прежде всего таким препятствием являются условия, которые выдвигает Россия относительно участия в возможных переговорах. Он предположил, каким образом может быть развязана война.

Читайте также Зеленский ответил, может ли Украина начать переговоры без полного вывода войск России

Где точка компромисса

Путин, российский официоз и пропагандисты постоянно говорят о том, что украинским войскам нужно "уйти с территорий", которые они контролируют, что должна состояться "демилитаризация" и "денацификация" Украины, которая также должна отказаться от "вступления в НАТО". Кроме того, они говорят о якобы "нелегитимности" Зеленского и о том, что Запад должен "снять санкции с России".

Все это является условиями начала вероятных переговоров, а дальше, в процессе, будут поставлены новые требования. Также Украина должна перестать рассчитывать на поддержку Запада и сменить власть на ту, которая нужна Путину. В общем все это означает, что его целью является ликвидация Украины,

– подчеркнул журналист.

Тогда возникает вопрос, где точка компромисса между Украиной, которая требует, чтобы российские оккупанты ушли с ее территории, и заявленной позицией Путина. Ее, по мнению оппозиционера, нет.

Самое главное, Путин заявляет, что власть в Украине якобы "нелегитимная". Киев говорит о том, что глава Кремля – международный преступник и с ним невозможно проводить переговоры.

В этом смысле позиции Украины и России не совместимы, поэтому вопрос о мире в Украине будет решаться, к сожалению, только на поле боя,

– отметил Игорь Яковенко.

Напомним, что спикер Кремля Дмитрий Песков отметил, что Россия якобы открыта к переговорам по завершению войны в Украине. Однако у нее "нет доверия" к украинской власти. Он добавил, что сейчас не готовится ни одного мирного саммита по войне в Украине с участием России.