Виткофф склонял Киев к транзиту нефти из России в ходе переговоров, – Le Monde

Речь идет о переговорах накануне заключения соглашения между Трампом и Путиным по дизельному топливу. Об этом сообщает издание Le Monde.

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Что требовал Виткофф?

Издание отмечает, что встреча украинской и американской делегаций в гольф-клубе Shell Bay во Флориде 9 октября существенно отличалась от предыдущих контактов по поводу мирного плана. Американская сторона сосредоточилась на экономических предложениях, которые вызвали возмущение у украинских представителей.

План Стива Виткоффа предусматривал полное возобновление работы магистральных трубопроводов, по которым российские энергоносители поступают в Европу через украинскую территорию. Спецпосланник убеждал, что такой шаг снизит цены на энергоресурсы в европейских странах и гарантирует Киеву доходы, назвав инициативу выгодным предложением, от которого невозможно отказаться.

Кирилл Буданов был впечатлен американским проектом и выразил категорическое несогласие с подобным подходом к послевоенному урегулированию.

"Наша модель – не Беларусь, а Польша"– ответил Буданов.

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После этой реплики встречу пришлось временно прервать. Глава Офиса президента немедленно связался по телефону с Владимиром Зеленским, едва сдерживая эмоции. Глава государства посоветовал не показывать своих эмоций.

Диалог возобновился демонстрацией документа об отдельной договоренности, о которой объявил Дональд Трамп. В нем речь шла о закупке Соединенными Штатами ориентировочно 5 миллионов тонн российского дизельного топлива.

Американский представитель в резкой форме потребовал от Киева отказаться от атак на энергетическую инфраструктуру противника, аргументируя это глобальными рисками.

Примите это соглашение о дизельном топливе и прекратите удары по российским нефтеперерабатывающим заводам – вы подвергаете мир опасности!– потребовал Виткофф

Очевидцы отмечают, что эмоциональное давление во время встречи стало беспрецедентным для украинских участников переговорного процесса и отмечают, что не видели представителей Киева такими расстроенными после диалога с американской стороной.

Отметим, что 10 ноября, предположительно, в Абу-Даби состоится новый раунд переговоров между США, Украиной и Россией. Тем не менее, Кремль исключает возможность прекращения боевых действий во время переговоров.