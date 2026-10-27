Віткофф схиляв Київ до транзиту нафти з Росії під час переговорів, – Le Monde

Йдеться про перемовини напередодні дизельної угоди Трампа й Путіна. Про це повідомляє видання Le Monde.

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Що вимагав Віткофф?

Видання зазначає, що зустріч української та американської делегацій у гольф-клубі Shell Bay у Флориді 9 жовтня суттєво відрізнялася від попередніх контактів щодо мирного плану. Американська сторона зосередилася на економічних пропозиціях, які викликали обурення в українських представників.

План Стіва Віткоффа передбачав повне відновлення роботи магістральних трубопроводів, якими російські енергоносії прямують до Європи через українську територію. Спецпосланник переконував, що такий крок знизить ціни на енергоресурси в європейських країнах і гарантує Києву прибутки, назвавши ініціативу вигідною пропозицією, від якої неможливо відмовитися.

Кирило Буданов був вражений американським проєктом і висловив категоричну незгоду з подібним підходом до повоєнного врегулювання.

Наша модель – не Білорусь, а Польща– відповів Буданов.

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Після цієї репліки зустріч довелося тимчасово перервати. Голова Офісу президента негайно зв'язався телефоном із Володимиром Зеленським ледве стримуючи емоції. Голова держави порадив не подавати виду.

Діалог відновився демонстрацією документа щодо окремої домовленості, про яку оголосив Дональд Трамп. У ньому йшлося про закупівлю Сполученими Штатами орієнтовно 5 мільйонів тонн російського дизельного пального.

Американський представник у різкій формі зажадав від Києва відмови від атак на енергетичну інфраструктуру противника, аргументуючи це глобальними ризиками.

Прийміть цю угоду щодо дизельного пального та припиніть удари по російських нафтопереробних заводах – ви наражаєте світ на небезпеку!– вимагав Віткофф

Очевидці зазначають, що емоційний тиск під час зустрічі став безпрецедентним для українських учасників переговорного процесу й зазначають, що не бачили представників Києва такими засмученими після діалогу з американською стороною.

Зазначимо, що 10 листопада, ймовірно, в Абу-Дабі відбудеться новий раунд перемовин між США, Україною та Росією. Проте, Кремль відкидає можливість припинення бойових дій під час переговорів.