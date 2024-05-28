Такие заявления – очередной приступ лжи, которой постоянно занимается Владимир Путин. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, заметив, что вся эта история противоречит элементарным законам физики.

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Путин в очередной раз солгал

Глава Кремля до сих пор думает, что, когда в Киев в 2022 году приезжал Борис Джонсон, то сказал украинской власти продолжать войну и отказаться от переговоров. Якобы из-за этого украинская делегация покинула переговоры.

Но интересно, что в этой истории причины и последствия поменяны местами, что противоречит законам физики. Ведь Борис Джонсон приехал в Киев на несколько дней позже, то есть уже после того, как украинская делегация покинула Стамбул. Поэтому визит английского премьера никак не мог быть причиной отказа от переговоров.

Путин очередной раз солгал, причем он врет по этому поводу постоянно,

– подчеркнул Яковенко.

Как связаны переговоры и военная помощь

Теперь российский диктатор пытается показать себя так называемым "голубем мира", мол, он готов к переговорам в любой момент, но эту идею не поддерживает официальный Киев. Все это лишь попытки скомпрометировать Украину.

На самом деле понятно, что в сегодняшней ситуации, когда продолжается уничтожение мирных городов, когда Россия оккупировала значительную часть Украины и продолжает воевать – любые разговоры о переговорах, которые поддержит Украина, приведут к тому, что достаточно стремительно исчезнет западная помощь.

То есть сам факт начала переговоров означает отсутствие западной помощи, потому что на Западе есть много людей, которые вообще не в восторге от того, что страны Европы и Соединенные Штаты помогают Украине,

– объяснил российский оппозиционный журналист.

Конечно, помощь сразу не прекратится, так же как и война, но она продолжится на более невыгодных условиях для Украины. Тогда наше государство останется наедине с вооруженным до зубов врагом.

Позиции Путина не изменились

Российский диктатор уже не раз озвучивал условия, по которым хочет договариваться с Украиной. Он хочет, чтобы Россия оставила за собой все захваченные территории, которые записаны в их конституции, в частности Херсонская и Запорожская области и их административные центры. Хотя сейчас они находятся под законной властью украинского правительства,

То есть Путин хочет, чтобы города с живыми людьми были переданы под власть оккупантов, что абсолютно невозможно. А самым важным является то, что перемирие однозначно будет лишь передышкой для России, а после него война продолжится,

– подчеркнул Яковенко.

Противник сможет перевооружиться, провести пополнение своих рядов, пополнить вооружение и начать войну в новых выгодных для себя условиях. К тому же в результате всего этого договоренности о поставках вооружений и о помощи Украине будут прерваны. Ведь для чего помогать государству, если оно якобы уже договорилось о мире.

"На самом деле, все это путинский план, его ловушка, на которую Украина, конечно, не согласится", – подытожил российский оппозиционный журналист.

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