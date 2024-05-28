Об этом генсек НАТО заявил накануне заседания министров обороны в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала. Он также добавил, что никто Киев не склоняет к переговорам с Россией.

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Хочет ли Путин мира

Столтенберг говорит, что единственным быстрым вариантом завершения войны, является вывод российских войск из Украины и прекращение атак со стороны Путина.

Вызов заключается в том, что мы не видим никаких признаков того, что президент Путин в России планирует положить конец этой войне. Наоборот, мы видим, что они активизируются,

– сказал он.

По словам главы НАТО, какие именно приемлемые условия для переговоров, будут решать украинцы. Столтенберг добавил, что события на поле боя неразрывно связаны за столом переговоров о мире. Генсек призвал союзников оказать военную поддержку для Украины, чтобы та могла продемонстрировать Путину, что он не победит на поле боя и не оккупирует страну.

По мнению Столтенберга, при таких условиях Россия признает, что "Украина должна преобладать как суверенное, независимое государство в Европе".

Путин перед переговорами должен вернуть оккупированные территории

В случае мирных переговоров с Россией Украина должна занимать сильную позицию, а российское руководство должно быть наказано. Кроме того, замороженные активы России должны пойти на восстановление Украины. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс, передает корреспондентка 24 Канала.

Он отметил, что в ЕС понимают с чем будут иметь дело и напомнил, что Путин некоторое время обеспечил определенные переговоры. По мнению Спрудса, быстрым вариантом приближения мира является усиление помощи для Украины.

Мы знаем, с чем имеем дело. Это лицо, которое обвиняют в военных преступлениях, поэтому я считаю, что самым важным является сосредоточение на поддержке Украины. Мы должны говорить с позиции сильных сторон, а не слабых,

– сказал он.

Спрудс говорит, что если в какой-то момент и состоятся мирные переговоры, они должны основываться на возвращении всех оккупированных территорий, использовании замороженных активов РФ и наказании военного руководства России.

"Это принципы, по которым мы должны подходить к любому разговору с военными преступниками", – сказал он.