Про це генсек НАТО заявив напередодні засідання міністрів оборони у Брюсселі, передає кореспондентка 24 Каналу. Він також додав, що ніхто Київ не схиляє до переговорів з Росією.

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Чи хоче Путін миру

Столтенберг каже, що єдиним швидким варіантом завершення війни, є виведення російських військ з України та припинення атак з боку Путіна.

Виклик полягає в тому, що ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін у Росії планує покласти край цій війні. Навпаки, ми бачимо, що вони активізуються,

– сказав він.

За словами очільника НАТО, які саме прийнятні умови для переговорів, вирішуватимуть українці. Столтенберг додав, що події на полі бою нерозривно пов'язані за столом переговорів про мир. Генсек закликав союзників надати військову підтримку для України, аби та могла продемонструвати Путіну, що він не переможе на полі бою та не окупує країну.

На думку Столтенберга, за таких умов Росія визнає, що "Україна має переважати як суверенна, незалежна держава в Європі".

Путін перед переговорами повинен повернути окуповані території

У разі мирних переговорів з Росією Україна має займати сильну позицію, а російське керівництво має бути покарано. Крім того, заморожені активи Росії мають піти на відбудову України. Про це заявив міністр оборони Латвії Андріс Спрудс, передає кореспондентка 24 Каналу.

Він зазначив, що в ЄС розуміють з чим матимуть справу та нагадав, що Путін якийсь час забезпечив певні переговори. На думку Спрудса, найшвидшим варіантом наближення миру є посилення допомоги для України.

Ми знаємо, з чим маємо справу. Це особа, яку звинувачують у воєнних злочинах, тому я вважаю, що найважливішим є зосередження на підтримці України. Ми повинні говорити з позиції сильних сторін, а не слабких,

– сказав він.

Спрудс каже, що якщо в якийсь момент і відбудуться мирні переговори, вони мають засновуватися на поверненні всіх окупованих територій, використанні заморожених активів РФ та покарання військового керівництва Росії.

"Це принципи, за якими ми повинні підходити до будь-якої розмови з військовими злочинцями", – сказав він.