Страна-агрессор не будет выводить свои войска из Украины или полноценно отказываться от своих претензий. Это 24 Каналу отметил эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.

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"Ни о каком мирном договоре говорить мы не можем, даже с точки зрения банальной дипломатии. Мы максимум можем говорить о договоре о прекращении огня, об определенной остановке насилия, об остановке войны. Здесь любая пауза в войне, любой мир – это лишь подготовка к следующей войне", – сказал он.

К слову, генерал-майор Великобритании в отставке Чип Чепмен отметил, что сейчас низкая вероятность переговоров между Киевом и Москвой. Дело в том, что цели России все еще достаточно империалистические. По его словам, успех ВСУ в Курской области помогает приблизить мир. Но сейчас еще далеко до момента, когда переговоры будут возможными или приемлемыми с точки зрения любой стороны.

Мирный договор сейчас невозможен

Как отметил Александр Краев, если говорить о полноценном, легальном, действительно основательном мирном договоре, нет возможности сейчас его заключать. Ведь российская государственность полностью базируется на путинизме.

Только на путинизме держится Россия. Поэтому мирный договор как формат международного правового документа с такой Россией на этом этапе, к сожалению, просто невозможен,

– подчеркнул он.