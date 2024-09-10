Країна-агресорка не буде виводити свої війська з України або повноцінно відмовлятися від своїх претензій. Це 24 Каналу зауважив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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"Про жоден мирний договір говорити ми не можемо, навіть з погляду банальної дипломатії. Ми максимум можемо говорити про договір про припинення вогню, про певну зупинку насильства, про зупинку війни. Тут будь-яка пауза в війні, будь-який мир – це лише підготовка до наступної війни", – сказав він.

До слова, генерал-майор Великої Британії у відставці Чіп Чепмен зазначив, що зараз низька ймовірність переговорів між Києвом та Москвою. Річ у тім, що цілі Росії все ще досить імперіалістичні. За його словами, успіх ЗСУ в Курській області допомагає наблизити мир. Але зараз ще далеко до моменту, коли переговори будуть можливими або прийнятними з погляду будь-якої сторони.

Мирний договір зараз неможливий

Як зазначив Олександр Краєв, якщо говорити про повноцінний, легальний, дійсно ґрунтовний мирний договір, нема можливості зараз його укладати. Адже російська державність повністю базується на путінізмі.

Тільки на путінізмі тримається Росія. Тому мирний договір як формат міжнародного правового документа з такою Росією на цьому етапі, на жаль, є просто неможливим,

– підкреслив він.