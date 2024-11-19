Кремль может пойти на переговоры только при условии, что у оккупационной армии не будет сил продвигаться дальше. Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

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В Кремле ставят ультиматум

Иван Ступак отметил, что в последнее время российская армия захватывает все больше территорий. Хотя враг имеет огромные потери. Однако захватчики пока имеют возможность продвигаться.

Поэтому думаю, Путин будет настаивать на том, чтобы продвигаться как можно дальше, выбивать наши войска с территории Курской области. Когда они затормозят в продвижении, когда уже не будет сил, когда впрутся лбом в нашу оборону, только тогда он, возможно, выйдет на какие-то мирные переговоры,

– предположил экс-сотрудник СБУ.

Сейчас в Кремле заявляют, что планируют продолжать боевые действия. Там ставят ультиматум для Украины, что наше государство должно якобы "объявить о выходе" полностью из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в их административных границах.