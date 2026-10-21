Об этом глава государства сообщил в своем официальном телеграм-канале.

От чего зависит дальнейший путь к миру?

Владимир Зеленский сообщил, что утром провел в Осло еще одну встречу с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре. Стороны продолжают координировать действия и обсуждать следующие шаги для достижения справедливого мира.

Утром провели еще одну встречу с Йонасом в Осло. Многое зависит от того, удастся ли сегодня американской стороне услышать от России что-то новое – о мире, а не о продолжении войны,

– сказал он.

Отдельно президент отметил роль Норвегии в поддержке Украины. Помощь Осло охватывает несколько ключевых направлений: оборону, экономику и дипломатическую работу. Зеленский также лично поблагодарил Йонаса Гар Стьоре за лидерство и последовательную поддержку Украины.

Напомним, в Санкт-Петербурге 21 октября началась встреча российского диктатора Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом. Переговоры проходят в Константиновском дворце, а одной из главных тем должна стать завершение войны России против Украины.

К обсуждениям также присоединился Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, который участвует в видеоконференции. Встреча проходит на фоне дипломатических усилий по прекращению боевых действий.

Накануне в Осло состоялись переговоры с участием украинской, американской и европейских делегаций. Стороны обсуждали дальнейшие шаги по достижению мира.