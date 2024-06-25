Корреспондентка София Назаренко рассказала 24 Каналу, что украинская сторона готова к быстрому выполнению всех задач. ЕС приветствуют те шаги, которые сделало наше государство для начала переговоров о вступлении.

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Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС

Корреспондентка рассказала, что первая межправительственная конференция уже завершилась, стороны уже договорились о будущих шагах.

Украина непременно будет полноправным членом Евросоюза. Вопрос теперь в технической работе Украины с Евросоюзом, в адаптации нашей системы к ЕС и в политической воле Европы. Сделать европейский проект действительно совершенный – это возможно только с Украиной в составе объединенной Европы, Европы ценностей, Европы без расколов, идеологических стен и серых зон, Европы настоящего мира,

– сообщил Владимир Зеленский.

По словам Назаренко, украинская сторона надеется выполнить все задачи быстро. В частности, вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Киев будет работать на двустороннем уровне с Будапештом, чтобы он не блокировал дальнейшее открытие переговорных актов. Украинская сторона уже приняла во внимание список из 11 пунктов по обеспечению прав национальных меньшинств, который представляла венгерская сторона.

Всего Украина должна открыть и закрыть 35 переговорных разделов, которые состоят из 6 тематических кластеров.

Сейчас европейская комиссия проводит скрининг украинского законодательства на его соответствие законодательству ЕС. Уже в 2025 году Украина надеется открыть первую переговорную главу.

Украина должна представить дорожные карты своих преобразований к моменту вступления, поэтому мы сосредотачиваем наши усилия на этом. Затем те кластеры, которые были жизненно важными для страны во время войны – энергетика, транспорт, логистика, а также свободное передвижение людей,

– заявила вице-премьер Украины.

Корреспондентка добавила, что в ЕС приветствуют те усилия, которые выполнила Украина, чтобы открыть переговоры о вступлении. Все в ЕС отмечают, что этот процесс будет требовательным, а украинская власть должна продолжить реформы в сферах судопроизводства, борьбы с коррупцией и демонстрировать твердую приверженность ценностям ЕС.

С другой стороны, процесс расширения ЕС принесет не только пользу самой Украине, но и всему европейскому блоку.

Украина получит доступ к огромному рынку, что будет способствовать экономическому росту и привлечению инвестиций, а граждане ЕС получат выгоду от более тесных культурных и социальных связей, новых возможностей и партнеров,

– заявила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб.

По результатам первой правительственной конференции Ольга Стефанишина сообщила, что дальнейшие шаги продолжатся и во время голосования Венгрии в Совете ЕС. Уже в июле делегации встретятся, чтобы наработать дальнейшие шаги, которые должна выполнить Украина.