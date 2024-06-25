Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко рассказал 24 Каналу, что шаги к партнерству между Украиной и Европейским Союзом начались уже давно. Он отметил, что в 2008 году в Париже состоялся Саммит Украина – ЕС, тогда начались переговоры о подготовке соглашения об ассоциации.

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Украина и ЕС

Владимир Огрызко считает, что путь Украины к евроинтеграции затянулся, но сейчас наше государство к нему очень близко.

Украина идет к этому с 2008 года, тогда мы (украинские политики – 24 Канал) думали, что через 3 – 4 года начнется работа по вступлению, но из-за смены власти произошло по-другому,

– сказал он.

По мнению экс-министра иностранных дел, Украина до 2029 года должна уже избирать в Европейский парламент своих представителей. То есть на вступление в ЕС, вероятно, нашей стране придется ждать еще 4 года.