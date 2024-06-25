Спецпредставитель МИД Чехии по вопросам Восточного партнерства Давид Стулик рассказал 24 Каналу, что для Украины этот день стал выдающимся, к которому она считалась весь период независимости. Он отметил, что, к сожалению, пока неизвестно, когда именно завершится чай переговорный процесс, ведь это может длиться год, два или больше.

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Членство Украины в ЕС

Давид Стулик отметил, что есть две вещи, которые важны во время переговоров о вступлении Украины в ЕС. Первое, Украина должна выполнять обязательства, которые взяла на себя. Второе, ЕС должен быть готовым продолжать эти договоренности. По его мнению, очень важно, чтобы переговоры не затягивали ни в Евросоюзе, ни в Украине.

Наступит тот момент, когда Украина подпишет договор о вступлении в ЕС. Трудно сказать, когда это произойдет, однако страны Центральной Европы будут делать все, чтобы путь Украины в ЕС был коротким,

– сказал он.

Решение ЕС

Чтобы в Евросоюзе приняли какое-то решение, нужно согласие всех 27 государств-членов. Спецпредставитель МИД Чехии считает, если есть какие-то споры между странами Европейского Союза по решению определенных вопросов, то там используют диалог и компромиссами, чтобы прийти к согласию.

Давид Стулик отметил, что Венгрия против членства Украины в ЕС, однако есть надежда, что это изменится.

В Венгрии могут изменить свое мнение, ведь в Украине есть венгерские нацменьшинства. Этим любят будет легче путешествовать между двумя странами, если Украина станет членом ЕС,

– высказался он.