Спецпредставник МЗС Чехії з питань Східного партнерства Давід Стулік розповів 24 Каналу, що для України цей день став визначним, до якого вона рахувалась весь період незалежності. Він зазначив, що, на жаль, поки невідомо, коли саме завершиться чай переговорний процес, адже це може тривати рік, два чи більше.

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Членство України у ЄС

Давід Стулік зазначив, що є дві речі, які важливі під час перемовин про вступ України до ЄС. Перше, Україна має виконувати зобов'язання, які взяла на себе. Друге, ЄС має бути готовим продовжувати ці домовленості. На його думку, дуже важливо, щоб переговори не затягували ні у Євросоюзі, ні в Україні.

Наступить той момент, коли Україна підпише договір про вступ у ЄС. Важко сказати, коли це станеться, проте країни Центральної Європи робитимуть все, аби шлях України до ЄС був коротким,

– сказав він.

Рішення ЄС

Щоб у Євросоюзі ухвали якесь рішення, потрібна згода усім 27 держав-членів. Спецпредставник МЗС Чехії вважає, якщо є якісь суперечки між країнами Європейського Союзу щодо розв'язання певних питань, то там використовують діалог та компромісами, щоб дійти згоди.

Давід Стулік зауважив, що Угорщина проти членства України у ЄС, однак є сподівання, що це зміниться.

В Угорщині можуть змінити свою думку, адже в Україні є угорські нацменшини. Цим люблять буде легше подорожувати між двома країнами, якщо Україна стане членом ЄС,

– висловився він.