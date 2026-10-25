Охота за активами "Лукойла": экономист раскрыл истинную цель визитов людей Трампа в Россию

Теневые договоренности Трампа с Кремлем / Getty Images
Заявления о мирных переговорах и создании фондов для восстановления Украины могут оказаться лишь прикрытием для обогащения семьи Дональда Трампа. На фоне предстоящих довыборов в Конгресс США республиканцы пытаются превратить свое политическое влияние в реальные финансовые доходы, в частности через теневые договоренности с Кремлем.
Об этом в эфире 24 Канала рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.
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Трамп на данный момент активно превращает политическое влияние в свои материальные доходы. Все эти переговоры служат ширмой, за которой скрывается желание продвинуть собственный бизнес,
– заявил гость эфира.
"Мертворожденный фонд": почему американские инвестиции сейчас являются мифом
Анализируя идею создания Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления, экономист подчеркнул, что проект не имеет реальной экономической основы. В условиях активных боевых действий и блокировки черноморских портов привлечение новых частных инвестиций маловероятно, поэтому такая инициатива остается лишь формальностью на бумаге.
Это немного мертворожденный фонд, который скорее должен был понравиться Трампу, чем принести какую-то экономическую выгоду. Сейчас это не более чем бумага на бумаге,
– убежден Олег Пендзин.
Влияние выборов в США и экономический фактор
В то же время экономические уступки в отношении российского дизельного топлива существенно не укрепляют позиции РФ из-за мизерных объемов товарооборота. Однако такие действия легитимизируют Путина на международной арене, а главные проблемы США и рост цен на нефть связаны с провалом американской политики в Персидском заливе.
Ранее журналисты объясняли, как бизнес-интересы окружения Трампа и потенциальные сделки по активам могут вызвать скандал в США.
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