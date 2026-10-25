Полювання на активи "Лукойлу": економіст розкрив справжню мету візитів людей Трампа до Росії

Замість миру – нафта: реальна мета візитів людей Трампа до РФ

Окрему увагу аналітик звернув на таємні візити представників оточення Трампа до Москви. Зокрема, йдеться про поїздки Стіва Віткоффа та зятя експрезидента Джареда Кушнера. На думку Пендзина, ці зустрічі мають виключно комерційну мету, наприклад – купівлю закордонних активів російського "Лукойла".

Трамп на сьогоднішній момент активно перетворює політичний вплив на свої фізичні доходи. Ті всі перемовини носять ширму, за якою ховається бажання втиснути власний бізнес,

– заявив гість ефіру.

Економічні потурання щодо російського дизелю, які лобіюють у США, суттєво не збагачують бюджет агресора через мізерні обсяги. Проте такі дії небезпечні тим, що фактично легітимізують Володимира Путіна на міжнародній арені. Водночас головні проблеми США та зростання цін на нафту пов'язані не з Україною, а з провалом американської політики в Перській затоці.

"Мертвонароджений фонд": чому американські інвестиції зараз є міфом

Аналізуючи ідею створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, економіст наголосив, що проєкт не має реального економічного підґрунтя. В умовах активних бойових дій та блокування чорноморських портів залучення нових приватних інвестицій є малореалістичним, тому така ініціатива залишається лише формальністю на папері.

Це трошки мертвонароджений фонд, який радше мав потрафити Трампу, аніж мати якийсь економічний зиск. Зараз це не більше, ніж корючка на папері,

– переконаний Олег Пендзин.

Аналізуючи заклики США до відновлення тристоронніх перемовин, економіст підкреслив, що серйозних результатів щодо закінчення війни очікувати не варто. Позиції України та Росії є надто контраверсійними, тому наразі такі контакти корисні лише для вирішення гуманітарних питань та обміну полоненими.

Вплив виборів у США та економічний чинник

Стосовно виборів до Конгресу США, які відбудуться вже 3 листопада, експерт прогнозує поразку республіканців у Палаті представників. Якщо демократи отримають контроль і над Сенатом, наступні два з половиною роки каденції Трамп змушений буде присвятити захисту від слідчих комісій та внутрішньополітичній боротьбі.