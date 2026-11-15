Об этом пишет издание Financial Times.

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Каковы подробности?

Российский диктатор Владимир Путин уже давно требует устранения так называемых "коренных причин" конфликта. Под этой формулировкой Кремль подразумевает действующие международные договоры и структуры безопасности в Европе, которые якобы угрожают суверенитету России.

Европейские лидеры, в свою очередь, настаивают на том, что любой пересмотр мер безопасности возможен исключительно после полного прекращения огня. Согласие на такие условия до прекращения боевых действий расценивается европейскими столицами как российская ловушка.

Угроза раскола между Европой и США

Представители аналитических кругов считают смену фокуса переговоров опасной уступкой Москве. "Они сыграли на руку Путину, и это только придаст ему смелости", – прокомментировал действия американских дипломатов Джон Лоу из аналитического центра Nest Centre.

Подобные дискуссии дают Москве дополнительные рычаги для блокирования долгосрочной финансовой и военной поддержки ВСУ со стороны европейских союзников. Кроме того, споры вокруг оборонной системы способны внести разлад в отношения между Вашингтоном и Европой именно тогда, когда США планируют сократить свой вклад в безопасность континента.

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Радикальные ультиматумы Кремля на консультациях

Между тем требования Москвы выходят далеко за пределы украинского вопроса. По информации немецкого таблоида Bild, на переговорах Россия добивается выхода Финляндии из НАТО, демонтажа военных баз блока в странах Балтии, контроля над территорией Донбасса и так называемой демилитаризации Одессы и Николаева.

Издание The New York Times подтвердило, что Кремль возобновил свои претензии конца 2021 года относительно отвода инфраструктуры НАТО к границам 1997 года, что предполагает вывод сил Альянса из Польши и стран Балтии.

Пресс-секретарь кремлевского режима Дмитрий Песков подчеркнул требование письменных гарантий нерасширения блока на восток, тогда как Институт изучения войны отметил, что Россия согласна видеть европейцев на консультациях лишь ради перестройки безопасности Европы, а не ради урегулирования войны в Украине.

Напомним, как уже сообщалось на нашем сайте, европейские лидеры ранее отвергли подобные попытки Путина навязать новые правила игры. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что прекращение поддержки Украины может стать "рецептом для следующей войны".

главный дипломат ЕС Кая Каллас и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неоднократно подчеркивали, что обсуждение стратегической безопасности возможно исключительно после достижения полноценного мира в Украине.