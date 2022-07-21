Так он хочет договориться о хотя бы частичном снятии санкций, а также чтобы поставить войну на паузу, чтобы воспользоваться временем для усиления своей армии. Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк.

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путину выгодна эта пауза. С одной стороны, когда идет дискуссия, он может обвинить Украину в якобы нежелании разблокировать порты и разминировать прибрежные воды Одесчины. Он уже это неоднократно делал,

– сказал политолог.

И подчеркнул, что здесь дело не в разминировании, а в гарантиях безопасности. Как только выйдут корабли, россия может ударить.

"То есть они хотят отомстить за крейсер "Москва". путин будет только поднимать ставки", – добавил специалист.

Так что кремлевскому диктатору нужна эта пауза фактически для накопления резервов. Поэтому путину не нужно верить.

Подчеркнем! На переговорах Украины с россией удалось согласовать работу портов, откуда наша страна сможет экспортировать свое зерно без вмешательства российских военных. Экспорт украинского зерна пройдет через такие порты: "Одесса", "Южный", "Черноморск".

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