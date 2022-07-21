Так он хочет договориться о хотя бы частичном снятии санкций, а также чтобы поставить войну на паузу, чтобы воспользоваться временем для усиления своей армии. Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк.
К теме Ведет свою игру, – Фараджаллах объяснил, почему Турции выгодно давить на россию по поводу зерна
путину выгодна эта пауза. С одной стороны, когда идет дискуссия, он может обвинить Украину в якобы нежелании разблокировать порты и разминировать прибрежные воды Одесчины. Он уже это неоднократно делал,
– сказал политолог.
И подчеркнул, что здесь дело не в разминировании, а в гарантиях безопасности. Как только выйдут корабли, россия может ударить.
"То есть они хотят отомстить за крейсер "Москва". путин будет только поднимать ставки", – добавил специалист.
Так что кремлевскому диктатору нужна эта пауза фактически для накопления резервов. Поэтому путину не нужно верить.
путину нужна пауза в переговорах по вывозу зерна: смотрите видео
Переговоры по украинскому зерну в Турции: последние новости
- Как посредник в переговорах по разблокированию украинских портов для экспорта зерна Турция пытается организовать безопасные коридоры в Черном море.
- 11 июля Эрдоган пообщался на эту тему с Владимиром Путиным, после чего позвонил по телефону украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
- 13 июля в Стамбуле состоялись переговоры между Украиной и Россией по разблокированию украинских портов для экспорта зерна. Посредниками в переговорах стали ООН и Турция.
- По завершении встречи генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что появились положительные результаты.
- Мохаммад Фараджаллах – главный редактор портала "Украина по-арабски" сказал 24 каналу, что Турции частично может быть выгодно давить на страну-агрессора.
- За содействие в вывозе украинского зерна путин требует снять санкции с россии.
Важно – сколько зерна и подсолнечного масла россия украла у Украины: смотрите видео