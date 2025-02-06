Лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий после встречи с главой МИД России Сергеем заговорил о приблизительных датах переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на СМИ России.

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Информация появится вскоре

По словам Слуцкого, "здесь не должно быть кавалерийских наскоков". Он отметил, что работа требует серьезной подготовки, которая "находится в продвинутой стадии".

В ближайшее время появится информация о встрече,

– сказал российский политик.

Слуцкий анонсировал, что на ней могут быть обсуждены актуальные вопросы мировой политики: Украина, Ближний Восток, система международных отношений на ближайшее будущее.

В то же время он попросил не загадывать, состоится ли она в феврале, или в марте, ведь лидерам нужно подготовиться.

Трамп известен своими заявлениями о скором окончании войны. Сначала он говорил, что ему понадобится всего сутки, однако впоследствии заговорил о "несколько месяцев".