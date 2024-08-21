Чешский лидер не отрицает, что это может произойти в любой момент. Также бывший председатель Военного комитета НАТО не исключает вероятность перехода войны в "замороженный конфликт".

Смотрите также "Шахеды" летали над Украиной всю ночь: военный эксперт предположил цель вражеской атаки

Когда закончится война

Отвечая на вопрос журналистов относительно того, как долго может длиться война России против нашего государства, Петр Павел заявил, что это будет продолжаться, пока не будет достаточно сил, чтобы "убедить обе стороны в том, что военные инструменты не могут достичь их политической цели".

По его словам, это может произойти как и до конца 2024 года, так и через много лет. В то же время чешский президент не отрицает вероятность перехода войны из горячей фазы в "замороженный конфликт", который может тянуться годами.

Я больше придерживаюсь мнения, что через несколько лет обе стороны поймут, что продолжать невозможно, и переговоры состоятся. В частности, существенный вклад в это должны сделать мировые державы, не только США, но и Китай,

– заявил он.

Лидер считает, что именно Пекин и Вашингтон способны подтолкнуть Россию и Украину к переговорам в политическом, экономическом и дипломатическом плане. Ведь, по его мнению, ЕС не может достичь такого результата в одиночку, даже несмотря на то, что он является большой экономической и политической силой.

К слову, Петр Павел считает также, что вступление Украины в НАТО не должно зависеть от того, полностью контролирует ли она свою территорию, или нет. Глава Чехии отметил, что должно быть такое решение, которое позволит нашей стране стать членом Альянса, при этом не втягивая его в конфликт с Россией.