Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что страны, которые пытаются принудить Украину к несправедливому миру, являются ненадежными партнерами.

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К каким странам есть большие вопросы

Как отметил Гудков, такие страны продолжают сотрудничать с Россией. Хотя, конечно, не всегда делают это открыто. Каждый случай разный.

Тут можно вспомнить президента Турции Реджепа Эрдогана, который, по мнению Гудкова, превращает свою страну в тоталитарную исламскую республику. Но ему и не дают этого сделать. Конечно же, нельзя забыть и о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, который себя уже полностью скомпрометировал.

Фицо из Словакии больше говорит. Но его риторика раздражает. Бразилия, которая могла бы вполне спокойно строить демократию. Индия. Хотя там по крайней мере не предлагают идиотских "мирных планов". Еще надо вспомнить за Китай, Индонезию и так далее,

– отметил Гудков.

На самом деле сейчас четко можно увидеть грань между добром и злом. Некоторые страны выдают себя за "нейтральных", но таковыми не являются.

Мир раскалывается на две части. Линия разлома четко видна. Это – борьба добра и зла. Свобода и демократия против авторитаризма и тоталитаризма,

– отметил Гудков.